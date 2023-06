„Echipa a arătat inimă! Suntem pe drumul cel bun!” Edward Iordănescu, mulțumit după remiza cu Elveția! Detalii despre Mihăilă: „A dat gol cu ruptură!” 

Elveția a început în forță duelul de la Lucerna, deschizând scorul în minutul 29, după un joc în care a dominat total naționala lui Iordănescu, prin Amoduni. Același Amdouni a făcut „dubla” în minutul 41, stabilind și rezultatul la pauză.

Echipa lui Murat Yakin a cedat însă pe final, în mod neașteptat, după ce selecționerul Elveției și-a scos jucătorii princiapli din teren. Schimbările lui Edward Iordănescu au fost inspirate și și-au spus cuvântul fix când gazdele nu se mai așteptau. Mihăilă a reușit să egaleze cu două goluri marcate în minutele 89, respectiv 90+2, din pasele lui Olimpiu Moruțan.

Ce a declarat Edward Iordănescu după remiza cu Elveția

Selecționerul a vorbit la finalul partidei, mulțumit de rezultatul obținut de echipă, evidențiind încă o dată aceeași idee de unitate.

„Împotriva unei echipe cu inimă mare, în final am crezut, cine crede până la final e de multe ori răsplătit. A cui e părerea că am greșit cu tactica defensivă? Trebuie să facem o analiză complexă pentru care nu avem timp, comparați ce s-a întâmplat cu Elveția în Andorra, cu condițiile în care am jucat noi cu Kosovo.

Au fost mai multe lucruri pentru care am decis așezarea, am vrut să ne apărăm mai sus, dar adversarul ne-a împins. Recunosc, am vrut să avem și noi momentele noastre de atac pozițional, din păcate nu a ieșit cum ne-am dorit prima repriză, planul a fost să stăm cât mai mult în joc, e greu când schimbi patru jucători. Contează că echipa a arătat inimă mare, caracter, că tot ce spunem e adevărat, suntem pe drumul cel bun și am început să construim valori. Valorile noastre încep cu spiritul, cu atitudinea și mentalitatea.

Felicit toată echipa, am fost o familie astăzi, indiferent că ei au intrat de la început, pe parcurs sau nu au intrat. Iar Mihăilă golul doi l-a dat cu ruptură musculară, este încă un semn de caracter pentru grup, sunt mândru de el, e un punct important în economia clasamentului și pentru moral”, a declarat Edward Iordănescu la Prima TV.