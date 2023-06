Micii tricolori au pierdut cu 0-3 în prima partidă în fața naționalei Spaniei, iar împotriva Ucrainei au fost înfrânți pe final, din cauza autogolului marcat de Victor Dican.

George Cîmpanu are un mesaj pentru suporteri, după ce România U21 a părăsit EURO 2023

George Cîmpanu a vorbit după meci și a remarcat faptul că își dorește ca suporterii să vină la stadion și la meciul cu Croația, ultimul din grupă. Fotbalistul a precizat că vrea o victorie pentru a părăsi competiția cu capul sus.

„Cred că a fost un meci foarte greu, cu o ocazie de o parte și de alta. Din păcate, nu am speculat acea fază din minutul 90 și am primit gol. Eu zic că dacă deschideam scorul, alta era soarta meciului și obțineam victoria astăzi. Din păcate nu am fost lucizi în fața porții și asta ne-a costat.

Clar că se putea mai mult. E o dezamăgire în plus, că am jucat acasă alături de suporteri cu familiile în tribună. Ne pare rău că nu am ieșit din grupă.

Sper să vină să ne încurajeze și cu Croația, măcar să plecăm cu capul sus acasă. Îmi găsesc cu greu cuvintele, pentru că sunt dezamăgit”, a spus George Cîmpanu la Televiziunea Română după meci.

România U21 - Ucraina U21

Ștefan Târnovanu a făcut un meci mare pe Ghencea, însă autogolul lui Victor Dican din minutul 89 a răpus șansele micilor tricolori de a avansa la Campionatul European U21 organizat chiar la noi în țară și în Georgia.

România U21 a pierdut cu 0-3 în fața Spaniei U21, iar înfrângerea de pe Ghencea cu Ucraina U21, 0-1, a făcut ca selecționata lui Emil Săndoi să pășească în afara competiției.