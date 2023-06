Emil Săndoi a răbufnit după România U21 - Ucraina U21 0-1: ”E incredibil! Parcă toate ni se întâmplă nouă”

”Tricolorii” ar mai avea doar șanse teoretice dacă naționala U21 a Croației va câștiga meciul cu Spania. În acest caz, România ar fi obligată să câștige ultimul meci, cu Croația, iar Spania să piardă și cu deja calificata Ucraina.

Emil Săndoi, selecționerul naționalei de tineret, a găsit scuzele pentru a doua înfrângere la rând la EURO U21. Cu toate acestea, antrenorul crede că jocul României U21 este ”în creștere”.

Emil Săndoi: ”E incredibil, parcă toate ni se întâmplă nouă!”

„Cred că am întâlnit cei mai buni doi adversari din grupă. Astăzi, jocul cred că a avut câteva momente cheie. Dacă în primele minute ale jocului am avut două sau trei oportunități în care puteam să înscriem, s-ar fi schimbat datele problemei. Îmi pare rău că n-avem șansă, azi am luat gol dintr-o deviere. Ca posesie, Ucraina a fost peste noi, poate a avut și ocazii mai clare decât noi. Înainte de deschiderea scorului a fost șutul lui Octavian Popescu care a trecut puțin peste poartă.

Eu spun că suntem în creștere la nivel de joc, acum înțelegem ce înseamnă acest nivel al competiției. Poate nici noi nu am fost pregătiți, neavând o campanie de calificare.

Toate s-au derulat împotriva noastră, și accidentările. Screciu a trebuit să iasă pentru că a avut probleme medicale. Și Ucraina are jucători de viteză, cu o tehnică individuală foarte bună. O echipă periculoasă, matură, cu jucători care joacă de ani de zile pe Șahtior, Dinamo Kiev, în grupele Champions League. E incredibil, parcă toate ni se întâmplă nouă”, a spus Emil Săndoi, la TVR.

România U21 - Ucraina U21

Ștefan Târnovanu a făcut un meci mare pe Ghencea, însă autogolul lui Victor Dican din minutul 89 a răpus șansele micilor tricolori de a avansa la Campionatul European U21 organizat chiar la noi în țară și în Georgia.

România U21 a pierdut cu 0-3 în fața Spaniei U21, iar înfrângerea de pe Ghencea cu Ucraina U21, 0-1, a făcut ca selecționata lui Emil Săndoi să pășească în afara competiției.