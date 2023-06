Naționala de tineret a României și-a început miercuri aventura de la Campionatul European Under 21, găzduit de țara noastră și de Georgia, cu un meci împotriva Spaniei pe Stadionul Steaua, din Ghencea.

Concluzia trasă de Denis Alibec, în urma eșecului României U21

Aflat la meci, Denis Alibec a vorbit în urma înfrângerii despre evoluția băieților lui Emil Săndoi. Atacantul Farului Constanța a precizat că micii „tricolori” au stat retrași și s-au apărat prea mult.

„Au jucat mult mai bine (n.r. spaniolii). Noi ne-am apărat. Am stat prea retrași, zic eu. După 2-0 am început să mai jucăm puțin, dar din păcate nu am reușit să marcăm. Îmi pare rău că am pierdut, dar mai au două meciuri. Le pot câștiga pe amândouă și merg mai departe”, le-a spus Denis Alibec reprezentanților mass-media, în urma înfrângerii de pe Ghencea.

Echipele de start

România U21: Popa - Pantea, Racovițan, Dican, Borza - Ișfan, Albu, Pitu - Munteanu, Bîrligea, Popescu

Rezerve: Târnovanu, Gorcea, Țicu, Lixandru, Petrila, Miculescu, Markovic, Cîmpanu, Mazilu, Dumitrescu, Pop

Selecționer: Emil Săndoi

Spania U21: Tenas - Martinez, Paredes, Pacheco, Miranda - Blanco, Alex Baena - Rodri, Sancet, Sergio Gomez - Abel Ruiz

Rezerve: Agirrezabala, Leo Roman, Gomez, Guillamon, Riquelma, Barrenetxea, Gila, Veiga, Oroz, Sanchez. Camello, Bernabe

Selecționer: Santi Denia

Interes major pentru meciul de debut al naționalei U21 la Campionatul European! A fost sold-out la bilete

Organizatorii partidei au anunțat că toate biletele au fost epuizate cu cinci ore înainte de startul partidei.

„Toate biletele pentru primul meci al tricolorilor la #U21EURO au fost vândute. Jucăm cu Spania în fața a peste 27.000 de suporteri. #HaiRomânia”, a anunțat FRF înainte de startul meciului.