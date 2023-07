”Ciuruit” în urmă cu cinci ani, Cristi Chivu e pe lista FRF, deși nu a uitat nici acum discursul lui Burleanu

Parcursul dezamăgitor al naționalei de tineret, cu zero goluri marcate și un singur punct la turneul final, a dus la o schimbare la nivelul băncii tehnice.

Revine Chivu în România? ”Am fost în tabăra adversă și am fost ciuruit”

Cristi Chivu (42 de ani) ar fi pe lista celor de la Federația Română de Fotbal pentru postul de selecționer al naționalei U21.

Totuși, ar fi greu de crezut că fostul fundaș de la Inter, Ajax și AS Roma ar fi dispus să revină în țară pentru a lucra la FRF. Anul trecut, după ce a câștigat titlul cu Inter Primavera, Chivu a trimis ”săgeți” la FRF. Nu a uitat de discursul lui Răzvan Burleanu din 2018.

După ce a câștigat alegerile în fața lui Ionuț Lupescu, actualul președinte FRF a avut o replică ”memorabilă”, cu care și-a atras multe antipatii în fotbalul românesc.

"Am primit foarte multe mesaje de la președinți de cluburi. (n.r. - a făcut o pauză lungă, după care a răspuns râzând amar) Nu. Eu am fost în tabăra adversă și am fost ciuruit! Vreau în iarbă, m-a prins microbul, eu vreau să fiu antrenor!

Nu mai vreau birou. Șansa, destinul, mi-a deschis o ușă pe care am deschis-o mai larg. Îmi doresc să reușesc aici, asta e ambiția mea", spunea Chivu, anul trecut, la Digi Sport.

Ce a spus Burleanu, după ce a câștigat alegerile din 2018

"Le mulțumesc contracandidaților pentru participare, îi mulțumesc întregii mele echipe, ați fost azi fermi, drepți, integri. Sunt mândru că fac parte din această echipă, din această familie. Iar, într-un final, recunosc că deși nu a fost doar un fleac, i-am ciuruit!", a spus Burleanu, la primul discurs după ce a câștigat al doilea mandat în fruntea fotbalului românesc.

Rezultate alegerilor la FRF din 2018: Răzvan Burleanu - 168 de voturi; Ionuţ Lupescu - 78 de voturi; Marcel Puşcaş - 8 voturi; Ilie Drăgan - 0 voturi.