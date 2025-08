La Campionatele Mondiale de natație din acest an, David Popovici a plecat acasă cu medalia de aur la 200 m liber, dar și la 100 m liber, ceea ce în istorie nu s-a mai întâmplat niciodată.



La 100 m liber, David Popovici a încheiat cursa cu 46.51 și a devenit al doilea cel mai rapid înotător din cadrul probei respective. Recordul mondial este deținut de Pan Zhanle cu 46.40. Chinezul a ratat finala de joi.



Adrian Rădulescu a tras concluziile după cele două medalii câștigate de David Popovici la Singapore



Adrian Rădulescu a explicat că au fost trei ani extrem de buni pentru Popovici, de când a intrat în lumina reflectoarelor. Antrenorul a ținut să puncteze și faptul că va fi întotdeauna alături de tânărul înotător.



”Au fost trei ani foarte buni. Cred că reușim în continuare să găsim soluții la problemele care apar. Ne bucurăm inclusiv de provocările pe care le întâmpinăm în povestea noastră. Și sper să avem în continuare puterea să învățăm de fiecare dată din tot ce se întâmplă.



Eu îl privesc atât ca antrenor, cât și ca apropiat. Eu am o promisiune făcută față de el și intenționez să mă țin de această promisiune, indiferent de ce se va întâmpla. Din partea mea, eu voi încerca să-l protejez pentru tot restul vieții din toate punctele de vedere.



În primul rând, am descoperit, sau știam că există niște limite în ceea ce s-a întâmplat. Cred că undeva în subconștientul lui, al întregii echipe, exista gândul că la Paris, ceva acolo nu i-a permis să fie sută la sută din punct de vedere sportiv. Cred că asta a lăsat un pic de semn de întrebare.



În momentul în care s-a întors la bazin, am găsit niște mici obiective, niște mici detalii pe care să încercăm să le lucrăm. Toate, bineînțeles, sub proiectul sau sub dezideratul de a face lucrurile sustenabile din punct de vedere personal.



Ca să poți să fii relevant în sportul acesta an de an și să poți să fii relevant în sportul acesta până la finalul carierei tale, din punct de vedere personal, clar, trebuie să-ți găsești echilibru. Da, poți să te dedici total unei singure victorii și să o faci cu orice preț, dar nu așa se câștigă războaiele. O să câștigi o bătălie, dar per total s-ar putea ca războiul să fie pierdut. Și ăsta este unul dintre dezideratele noastre.



Și al meu și al întregului colectiv tehnic, dacă el își va dori să concureze și la Qatar 2036, să fie apt, din toate punctele de vedere, atât medical cât și fizic, psihic, să o facă. Dacă el își va dori chestia asta, noi avem obligația să-l ajutăm să poată să facă lucrul ăsta”, a spus Adrian Rădulescu, citat de gsp.