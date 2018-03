PRIMUL OM ucis de o masina care se conduce SINGURA! Dezastru pentru UBER in SUA! Compania a oprit imediat testele de pe sosele

UBER testeaza masinile autonome in SUA si vrea sa devina prima companie de taxi din lume care are masini fara soferi.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Celebra companie de ride sharing e in fata unui nou dezastru de imagine, dupa ce o masina autonoma a lovit mortal o femeie care traversa strada in Tempe, Arizona.

Vehicului autonom era asistat de un sofer, insa cu toate astea a lovit o biciclista, iar aceasta a decedat, a anuntat politia din Tempe, potrivit New York Times. Incidentul s-a petrecut noaptea tarziu, iar numele femeii nu a fost publicat.

Compania UBER a anuntat ca a suspendat imediat toate testele masinilor autonome si coopereaza cu politia pentru a afla ce s-a intamplat.

In prezent e o goana intre companiile mari pentru lansarea primei masini autonome capabila sa se descurce in trafic fara probleme. UBER are autorizatie sa testeze aceste masini in Tempe, Pittsburgh, San Francisco si Toronto.