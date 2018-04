Pasager MORT intr-un accident provocat de o masina care se conduce singura! Anuntul facut de Tesla

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

O masina Tesla care rula in sistem pilot automat a facut accident saptamana trecuta pe o autostrada din Mountain View. Tesla a anuntat azi ca soferul din masina nu a preluat controlul, in ciuda semnelor de avertizare ale masinii.

Masina Tesla Model X s-a izbit de parapetii de pe autostrada, iar pasagerul masinii a murit. Acesta era un inginer de la Apple in varsta de 38 de ani. "A primit mai multe semnale vizuale si audio din partea masinii, insa sistemul nu a detectat ca mainile sale au atins volanul cu 6 secunde inainte de coliziune. Soferul avea 150 de metri pana la momentul impactului, dar inregistrarile sistemului nu arata ca ar fi incercat sa preia controlul masinii", sustine Tesla.

Masina a si luat foc in urma impactului, insa Tesla sustine ca soferul fusese scos deja din masina cand acest lucru s-a intamplat.

Tesla anunta ca sistemul pilot automat nu poate preveni toate accidentele, dar le poate preveni.

"Nimeni nu stie despre accidentele care nu s-au petrecut. Doar noi stim. Sunt peste 1,25 de milioane de vierti pierdute din cauza accidentelor auto in fiecare an. Daca masurile de siguranta ale Tesla ar fi implementate, 900.000 de vieti ar fi salvate in fiecare an. Si noi trebuie sa lucram, iar masurile de siguranta sa creasca in privinta pilotului automat. Dar nimic nu schimba cat de devastant este acest eveniment pentru familia si prietenii omului care a decedat. Ne pare incredibil de rau pentru aceasta pierdere", a anuntat Tesla.

Recent, o masina UBER pe pilot automat a lovit mortal o biciclista care traversa neregulamentar. Compania de ride sharing s-a inteles cu familia victimei in privinta unei sume compensatorii.