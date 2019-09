Bonjaski vine la Piatra Neamt! Gala de foc va fi in direct la PRO X saptamana viitoare: "Baietii mei trebuie sa-mi arate lovitura Bonjasky. Genuchiul din saritura!"

Bonjasky si-a spus povestea in Romania. O accidentare i-a curmat cariera de fotbalist, iar medicii i-au interzis sa mai urce in ring. Nu i-a ascultat si a castigat trei titluri mondiale.

"Cand eram fotbalist, pierdeam mingea si ma scoteau fundasii. In ring nu ma salva nimeni daca ratam o lovitura", povesteste Bonjasky.

"In sportul individual, tu esti atacantul, esti mijlocasul, esti si portarul, tu esti tot!"

Bonjasky a suferit patru operatii la ochi, iar medicii i-au interzis sa mai lupte. A renuntat cu greu.

"Nu mai vreau sa risc! Deja am riscat de prea multe ori. Nu mai este cale sa ma intorc in ring. Am facut asta 20 de ani", a spus Bonjasky

Bonjasky are sala lui in Olanda. Cinci luptatori antrenati de Bonjasky vin sa se bata cu oamenii lui Morosanu la Piatra Neamt. Gala e la Pro X, saptamana viitoare.

"Baietii mei trebuie sa-mi arate lovitura Bonjasky. Genunchiul din saritura!", a incheiat luptatorul