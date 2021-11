„Le-am amintit că Shakhtar a învins-o pe Barca cu Messi pe teren!” Lucescu, gata de duelul cu Barcelona 

Meciul retur se joacă la Kiev, după ce catalanii au obținut prima victorie din Champions League din acest sezon chiar în turul cu Dinamo, 1-0, datorită golului înscris de Pique. Fundașul lipsește de la partida de marți seară, după accidentarea suferită, însă Lucescu nu o vede ca pe o pierdere importantă a catalanilor.

Tehnicianul român a susținut conferința de presă premergătoare meciului și a dezvăluit cum și-a motivat fotbaliștii. Lucescu le-a amintit jucătorilor săi de meciul din 2004, când Shakhtar Donetsk a jucat cu Barcelona lui Rijkaard și a câștigat cu 2-0, chiar cu Leo Messi pe teren.

„I-am învins cu Messi pe teren!”

„Barcelona, atât echipa, cât și clubul, resimt absența lui Messi. Și-au pierdut forța din punct de vedere psihologic. Le-am amintit jucătorilor că Shakhtar a învins-o pe Barcelona cu Messi pe teren. Am câștigat datorită dăruirii totale.

Am auzit că Barcelona are absențe. Barca e Barca, iar fiecare jucător din lot are calitate. Absența unuia sau a doi jucători nu poate schimba planul de joc. Mâine joacă Dinamo împotriva Barcei.

Aguero abia a jucat în ultimele săptămâni. Absența sa nu poate fi o problemă. Mai ales când Depay este baza principală a ofensivei echipei”, a spus Lucescu la conferința de presă.

Mircea Lucescu: „Barjuan? În trei zile nu se poate schimba nimic!”

Întrebat despre noul tehnician al catalanilor, Sergi Barjuan, numit interimar după demiterea lui Ronald Koeman, Lucescu a declarat că echipa nu poate fi schimbată în doar trei zile.

„În trei zile nu poți schimba nimic. Joacă aceiași. Nu există schimbări. Nu au putut să o învingă pe Alaves. Numirea lui Sergi a avut loc într-o oră”, a declarat tehnicianul.