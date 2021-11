Un nou record stabilit de Cristiano Ronaldo! Bornă incredibilă atinsă de lusitan prin golul superb marcat cu Villarreal

Cel care a deschis balul pe „Estadio de la Ceramica” a fost Cristiano Ronaldo, care l-a învins pe Rulli cu un lob superb, în minutul 78 al partidei. Sancho a fost cel care a dublat diferența în ultimul minut al timpului regulamentar.

Odată cu această reușită, Cristiano Ronaldo a stabiliot o nouă premieră în Liga Campionilor. Este primul fotbalist care marchează trei goluri în ultimele 15 minute ale jocului, într-un meci în care echipa sa câștigă.

Nimeni nu a mai reușit o astfel de performanță până acum într-un singur sezon.

Cristiano Ronaldo has 3 match-winning goals in the last 15 minutes of regulation in the Champions League this season.

That is the most in a single season in Champions League history ... and it's still the group stage ???? pic.twitter.com/z4JF5ppCfK