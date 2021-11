Reacția jucătorilor după demiterea lui Solskjaer. Cristiano Ronaldo, printre marii absenți

După înfrângerea suferită în această etapă în fața celor de la Watford, scor 4-1, oficialii clubului au luat decizia de a se despărți de antrenorul norvegian.

„Manchester United confirmă că Ole Gunnar Solskjaer nu mai ocupă postul de manager al clubului. Mulțumesc pentru tot, Ole!

Michael Carrick va prelua acum conducerea echipei pentru următoarele meciuri, în timp ce clubul caută să numească un antrenor interimar până la finalul sezonului” se arată în comunicatul celor de la United.", se arată în comunicatul emis de club.

O parte a fotbaliștilor de la Manchester United nu a rămas indiferentă la demiterea lui Solskjaer și a transmis mesaje de susținere și mulțumire antrenorului.

"Ai dat mereu totul și toată lumea știe că ești o legendă la Manchester United", a scris David de Gea pe Twitter.

You always gave everything and everyone knows you are a legend at @ManUtd ???? pic.twitter.com/lXtb5MR7bc

"M-ai transferat la cel mai bun club din lume și mi-ai oferit cea mai mare onoare din fotbal. Respect uriaș și voi fi mereu recunoscător. Îți mulțumesc pentru tot. Legendă", a scris și Harry Maguire.

You signed me for the best club in the world and gave me the biggest honour in football. Huge respect and forever grateful.

Thankyou for everything boss.

Legend ???? pic.twitter.com/coBoYmEvFv