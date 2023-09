La pauză, scorul era unul cu totul surprinzător. În ciuda unei dominări clare a lui Manchester City, sârbii au condus cu 1-0 după golul lui Osman Bukari, din minutul 45, validat după intervenția VAR. Campioana Europei a întors rapid rezultatul în actul secund grație dublei lui Julian Alvarez și a golului marcat de Rodri.

Ultrașii sârbi au fluturat bancnote pe Etihad

Steaua Roșie Belgrad a fost susținută la Manchester de o galerie numeroasă venită de la Belgrad. În prima repriză, fanii sârbi au vrut să îi ironizeze pe cei ai lui City și au fluturat numeroase bancnote, lăsând de înțeles că bugetul uriaș de care dispune gruparea din Premier League nu este suficient, scrie Blic.

Fanii lui Manchester City au acceptat ironia și au răspuns cu alta: "Vă cumpărăm clubul!", au scandat suporterii englezi prezenți pe Etihad.

Red Star fans wave money at City fans: The City fans responded with “we’ll buy your club, we’ll burn it down” ???? pic.twitter.com/BTrX0OVWjB — mcfc lads (@mcfc_lads) September 19, 2023

Barak Bakhar, antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, a fost anul trecut pe banca lui Maccabi Haifa în duelurile cu Paris Saint-Germain din Champions League (1-3 și 2-7). Tehnicianul israelian a făcut o comparație între confruntarea cu PSG și cea cu City.

"Am încercat, am luptat, dar am primit rapid un gol în a doua repriză. City putea să mai marcheze, dar Glazer ne-a salvat. Poate că Messi și Mbappe sunt mai buni individual, dar City este o echipă mai bună decât PSG. Sunt fantastici când au mingea", a spus antrenorul Barak Bakhar.