Thomas Tuchel, în pericol înaintea returului cu Lazio! Ce spune antrenorul lui Bayern

"Situaţia este foarte clară, iar pentru a reuşi o performanţă de înalt nivel, presiunea face parte din joc. Avem nevoie de o victorie la diferenţă de două goluri împotriva unei echipe italiene, o echipă antrenată de Maurizio Sarri", a declarat Thomas Tuchel într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă Bayern va trebui să dea dovadă de răbdare marţi seară, în faţa a 75.000 de spectatori pe Allianz Arena, Tuchel a răspuns: "Da şi nu".

"Răbdare, da, dar nu ca să fim frustraţi, dacă lucrurile merg mai încet, dacă nu merg pe deplin conform planului. Nu ar trebui să ne pierdem capul dacă totul nu merge de la început. Răbdare, nu, dacă este vorba doar de a avea posesia mingii. Nu avem timp de pierdut, nu putem aştepta. Timpul e de partea lui Lazio. Va trebui găsit un amestec potrivit între a păstra mintea limpede şi a face presing", a spus Tuchel, citat de Agerpres.

Bayern trece printr-o criză profundă şi este pe locul 2 în Bundesliga, la 10 puncte de liderul Bayer Leverkusen, care a obţinut victorii pe linie în ultimele patru etape, perioadă în care bavarezii au avut un singur succes.

După trei înfrângeri consecutive, cu Leverkusen, Lazio şi Bochum, clubul bavarez a decis de comun acord cu Tuchel să se despartă de antrenorul său la sfârşitul sezonului, cu un an înainte de încheierea iniţială a contractului.

Tuchel a spus că situaţia sa nu ar urma să se schimbe, indiferent de rezultatul partidei cu Lazio. El a precizat totuşi că nu poate vorbi în numele altor persoane.

Chiar dacă Tuchel a anunțat deja că va pleca în vară de la conducerea echipei, performanțele slabe ale formației în diverse competiții, inclusiv eliminarea din Cupa Germaniei și locul secund în Bundesliga, au declanșat nemulțumirea conducerii.

Înfrângerea din prima manșă a optimilor Ligii Campionilor împotriva lui Lazio, scor 1-0, a stârnit controverse și speculații cu privire la viitorul imediat al lui Tuchel la Bayern. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, demiterea ar putea surveni înainte de finalul sezonului în cazul unei eliminări din competiția europeană.

???? Bayern have never had doubts on Thomas Tuchel staying on the bench for the game vs Lazio on Tuesday.

But that game will be crucial; Bayern board expect the team to go to UCL quarter finals or Tuchel job could be in immediate danger. pic.twitter.com/6z8b4CghoN