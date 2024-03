Ultimatum pentru Thomas Tuchel! Ce se va întampla cu tehnicianul dacă Bayern nu trece de Lazio în Champions League

Bayern Munchen a făcut cunoscut faptul că antrenorul Thomas Tuchel va părăsi echipa la sfârșitul sezonului curent, indiferent de rezultatele obținute, dar situația ar putea lua o întorsătură drastică dacă formația nu va reuși să elimine Lazio în Liga Campionilor.

Bavarezii, nemulțumiți de evoluția echipei în acest sezon, i-au impus lui Tuchel un ultimatum care ar putea duce la demiterea acestuia mai devreme.

Chiar dacă Tuchel a anunțat deja că va pleca în vară de la conducerea echipei, performanțele slabe ale formației în diverse competiții, inclusiv eliminarea din Cupa Germaniei și locul secund în Bundesliga, au declanșat nemulțumirea conducerii.

Înfrângerea din prima manșă a optimilor Ligii Campionilor împotriva lui Lazio, scor 1-0, a stârnit controverse și speculații cu privire la viitorul imediat al lui Tuchel la Bayern. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, demiterea ar putea surveni înainte de finalul sezonului în cazul unei eliminări din competiția europeană.

???? Bayern have never had doubts on Thomas Tuchel staying on the bench for the game vs Lazio on Tuesday.

But that game will be crucial; Bayern board expect the team to go to UCL quarter finals or Tuchel job could be in immediate danger. pic.twitter.com/6z8b4CghoN