Și-a demolat fosta echipă cu un hat-trick în 29 de minute în UEFA Champions League 

Benfica a deschis rapid scorul prin Joao Mario (30 ani), care a înscris din pasa lui Tengstedt. Același Joao Mario a reușit să mai marcheze o dată, în minutul 13, după o serie de erori în defensiva italiană.

Fotbalistul portughez a reușit hat-trick-ul, în minutul 34, din centrarea aceluiași Tangstedt. Reușita sa e cu atât mai importantă cu cât a fost jucătorul lui Inter din august 2016, când italienii au plătit 44.7 milioane de euro în schimbul său până în iulie 2021, când a revenit la Benfica, liber de contract.

În perioada în care a fost jucătorul lui Inter, Joao Mario a fost împrumutat la West Ham, Lokomotiv Moscova și o perioadă la Sporting. Intersant este că în perioada 2016 - 2019, cât a jucat la Inter, a reușit să înscrie doar 4 goluri în 69 de meciuri.

