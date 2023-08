KI Klaksvík continuă să facă miracole în UEFA Champions League. După ce a eliminat-o în turul precedent pe Ferencvaros (3-0 la general), campioana din Insulele Feroe a trecut acum de suedezii de la BK Hacken. După 0-0 în Feroe, KI Klaksvík a terminat la egalitate în deplasare, 3-3 după 120 de minute, și s-a impus la penalty-uri, scor 4-3.

Astfel, KI Klaksvík devine prima echipă din Feroe care se califică în grupele unei competiții europene. Clubul înființat în anul 1904 va evolua cel puțin în faza grupelor din Conference League. În turul următor, KI Klaksvík o va întâlni pe campioana Norvegiei, Molde, pe 8 și 15 august.

Eroul feroezilor a fost Árni Frederiksberg, un mijlocaș ofensiv de 31 de ani, autor al unei duble istorice. Frederiksberg a deschis scorul în minutul 17, a egalat la doi în minutul 53 și apoi, în prelungiri, a contribuit din plin la golul de 3-3, înscris în proprie poartă de Abrahamsson. Suedezii au ratat de două ori la loviturile de la departajare, iar Vegard Forren a transformat penalty-ul decisiv pentru Klaksvík.

Jonathan Johansson, portarul suedez al echipei din Feroe, și-a trecut în cont o nouă evoluție excelentă. „Cel mai tare concediu din viața mea! Nu mai am cuvinte”, a spus goalkeeper-ul, emoționat, după meci. „În urmă cu șase săptămâni, lucram din greu la Oslo, ca electrician, și acum sunt calificat în grupele Conference League. O călătorie rapidă, ceva incredibil și un meci rock’n roll”, a mai zis Jonathan Johansson.

În urmă cu două săptămâni, după meciul cu Ferencvaros, goalkeeper-ul povestea cum se lăsase de fotbal în 2021 și mai juca doar ca fundaș central! „M-am retras în 2021. În aprilie 2023, jucam în Norvegia, în liga a cincea, la Majorstuen, ca fundaș central. Am venit în Insulele Feroe acum două luni, ca portar de rezervă. E o lecție de viață, trebuie să profiți de orice oportunitate.

Contractul meu expiră la finalul lunii august, nu știu exact ce voi face apoi. De la 1 septembrie trebuie să mă întorc la Oslo și să lucrez la jobul meu de electrician! Dar mai avem meciuri până atunci. O să vedem ce va fi, decizia mea depinde de obiectivele clubului. Pas cu pas, partidă cu partidă”, declara Jonathan Johansson, citat de BN Sports.

KI Klaksvík reprezintă un oraș cu circa 5.000 de locuitori și este o formație cu statut semi-profesionist. Spre exemplu, mijlocașul Rene Joensen, titular la meciul cu BK Hacken, este la rândul său electrician, la fel ca Jakup Andreasen, căpitanul echipei.

În lot există jucători care muncesc ca tâmplari, pictori, angajați la fabrica de pește sau contabili și se antrenează abia după ce termină programul zilnic de opt ore. De exemplu, apărătorul Odmar Færø este angajat la șantierul naval din portul orașului.

Un alt caz interesant este cel al lui Vegard Forren, omul care a transformat penalty-ul decisiv în Suedia. Fost internațional norvegian, Forren a jucat chiar la Molde, viitoarea adversară a feroezilor. Apărătorul a fost dat afară de la club în 2020, după ce a furat de la colegii săi 10.000 de euro și i-a cheltuit în cazino. „Îmi cer scuze în fața tuturor! Îmi voi trata dependența de jocuri de noroc. Vreau să scap de această boală și să joc fotbal în continuare. Mai am multe de arătat”, spunea el.

Antrenată de norvegianul Magne Hoseth, campioana din Insulele Feroe are un lot cotat la doar 2,7 milioane de euro. Bugetul anual este în jur de un milion de euro. „Lacrimi. Lacrimi de fericire. Ce echipă. Ce club. Ce oraș. Ce poveste. Susținere incredibilă. E ireal”, a scris contul oficial de Twitter al lui Klaksvík, imediat după încheierea jocului din Suedia.

Tears. Tears of joy.

What a team. What a Club. What a town. What a story. Amazing support.

This is unreal.