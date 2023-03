Învinsă la limită în Germania, 0-1, Chelsea s-a revanșat pe Stamford Bridge. Raheem Sterling a deschis scorul în finalul primei reprize, după o perioadă de dominare a londonezior, iar Kai Havertz a adus golul calificării în minutul 53, din penalty.

Emre Can, după eșecul cu Chelsea: "Arbitru foarte slab, arogant. Cum e posibil să faci asta?"

Arbitrul olandez Danny Makkelie a acordat penalty după un henț în careu al lui Marius Wolf. Kai Havertz a trimis în bară din lovitura de la 11 metri, însă centralul a dictat repetarea după comunicarea cu colegii din camera VAR. A doua oară, germanul din tabăra lui Chelsea a înscris.

Makkelie a dictat corect repetarea penalty-ului, având în vedere că mai mulți jucători ai Borussiei Dortmund au intrat în careu înainte ca Havertz să execute, inclusiv cel care a respins mingea venită din bară.

Totuși, Emre Can a avut un discurs dur la finalul meciului. Experimentatul mijlocaș al Borussiei Dortmund a criticat prestația arbitrului Danny Makkelie, dar și modul în care olandezul ar fi discutat cu jucătorii.

"Nu am meritat să pierdem, însă am pierdut din cauza arbitrului. Cum e posibil să repeți un astfel de penalty? Nu înțeleg. Arbitrul a fost foarte slab astăzi, iar modul în care a vorbit cu noi a fost arogant.

Am jucat pe Stamford Bridge, poate că i-a fost frică de fani, nu știu. E foarte dureroasă eliminarea de astăzi. Chelsea a jucat bine în prima repriză. În a doua, noi am avut o ocazie mari prin Jude Bellingham, însă prea puțin și nu am reușim să marcăm", a spus Emre Can, citat de RMC Sport.

Jude Bellingham: "Repetarea? O glumă!"

Jude Bellingham, starul Borussiei, a avut și el un discurs asemănător.

"Nu știu ce putea să facă (n.r - Marius Wolf) cu mâinile. A fost dezamăgitor, iar faptul că s-a dictat repetarea penalty-ului este o glumă. La fiecare penalty, în special la cele în care executantul se îndreaptă lent către minge, sunt jucători care intră în careu, însă asta a fost decizia arbitrului", a spus și Bellingham.

În schimb, antrenorul Borussiei, Edin Terzic, nu a dorit să comenteze deloc deciziile arbitrului din timpul meciului.

"Când decizia necesită 5-6 minute înseamnă că nu este ușor de luat. Eu sunt antrenor la Dortmund, responsabil de prestația echipei, nu de cea a arbitrului. Nu am vorbit despre arbitri în ultima vreme, așa că nu vom începe nici în seara asta", a spus și Edin Terzic.