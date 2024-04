FC Barcelona s-a impus cu 3-2 în fața lui Paris Saint-Germain pe ”Parc des Princes” și are astfel acum prima șansă pentru semifinalele Champions League.

Raphinha, cu o dublă (37 și 62) și Andreas Christensen (77), respectiv Ousmane Dembele (48) și Vitinha (50) au fost marcatorii din turul sfertului de finală de miercuri seara.

Pau Cubarsi, revelația de 17 ani din defensiva lui Xavi, a fost și de această dată integralist.

Fundașul central a stabilit cu prilejul întâlnirii de pe ”Parc des Princes” și un record pentru Champions League: a devenit cel mai tânăr fundaș din istoria competiției care evoluează ca titular într-un sfert de finală!

Puștiul lui Xavi a avut câteva ezitări în fața lui Kylian Mbappe și compania, dar a dus cu bine în cele din urmă întregul meci.

În La Liga, de exemplu, Pau Cubarsi evoluează aproape de perfecțiune. Publicația sport.es a publicat o analiză a jocului său din 1-0 cu Las Palmas de la sfârșitul lui martie.

Fundașul iberic a avut un procentaj de 96% al reușitelor paselor, 87 din 91, a atins mingea de 103 ori și a pierdut doar de șase ori, ceea ce reprezintă cifre spectaculoase pentru un fotbalist de vârsta sa.

"Cubarsi este inteligent. Ştie când să se bată şi când nu trebuie să se bată. Nu a pierdut niciun duel împotriva unor jucători mai puternici decât el. Este spectaculos", a spus Xavi după debutul puștiului din La Masia.

