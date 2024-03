În manșa tur, de la Milano, Inter s-a impus la limită, scor 1-0, astfel că soarta calificării s-a decis la Madrid, pe Wanda Metropolitano.

Federico Dimarco a deschis scorul în minutul 33, însă Antoine Griezmann a restabilit egalitatea, două minute mai târziu.

Memphis Depay a readus la viață speranțele madrilenilor după golul marcat în minutul 87, iar calificarea se putea decide în timpul regulamentar.

Diego Simeone's reaction after Atletico missed a chance in stoppage time that would've sent them into the Champions League quarterfinals ???? pic.twitter.com/wwmvCAeN7U