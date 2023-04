Rafa Leao s-a decis! Ce a spus despre viitorul său, după un meci perfect în sferturile UCL

Starul portughez e cotat la 80 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și mai are contract cu „rossonerii” până la finalul sezonului 2023/24.

Rafa Leao a fost introdus încă din primul minut în Napoli - AC Milan, duelul italienesc din sferturile Champions League, disputat marți seară și încheiat 1-1. În urma rezultatului de egalitate, „rossonerii” s-au calificat în semifinale, după 17 ani, având în vedere că echipa lui Stefano Pioli a câștigat cu 1-0 pe San Siro, în manșa tur.

Portughezul a evoluat 84 de minute, fiind înlocuit pe final cu intrarea lui Alexis Saelemaekers, dar a făcut un meci excepțional. La golul lui Olivier Giroud (43'), de la finalul primei părți, Rafa Leao a realizat o cursă fantastică din propria jumătate, până în careul advers, pasându-i la final campionului mondial din 2018, care a îndeplinit o simplă formalitate.

După meci, MVP-ul Rafa Leao a vorbit despre viitorul său și a evidențiat faptul că își dorește să rămână la Milan, dar mai sunt câteva lucruri de rezolvat până când își va prelungi înțelegerea cu formația dirijată de Stefano Pioli.

„Vreau să rămân la Milan, da, dar mai sunt câteva lucruri de rezolvat. Sunt încă sub contract pentru încă un an, dar vorbim. Mă simt ca acasă la AC Milan. Sunt foarte, foarte fericit aici”, a spus Rafa Leao, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

