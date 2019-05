Primavara surprizelor in Europa. Ion Alexandru, dupa cele mai neasteptate rezultate din fotbalul european

Europa este bulversata de rezultate incredibile intr-o primavara incredibila.

REDmontada (licenta poetica marca Horia Matei) fabuloasa a lui Liverpool in fata Barcelonei este doar varful acestui iceberg care a lovit din plin tot ce inseamna previziuni cand vine vorba de fotbal european. Messi a fost redus la tacere in cea mai improbabila victorie/revenire din acest sezon de Champions League si scena eroilor a fost rezervata unor jucatori care au crezut cu ardoare in ea.

Klopp a fost lipsit de doi dintre eroii din 2019 al unui Anfield plin de vise, Salah si Firmino, dar costumul de salvator a fost imbracat pe rand de Origi si Wijnaldum. Fiecare dintre acesti improbabili atacatori ai gigantului din Barcelona au reusit cate o dubla, iar Liverpool a dovedit inca o data ca 0-3 este scorul de care nu se teme si pe care il sfideaza atunci cand e mai important in viata. Messi, Suarez si Coutinho au privit neputinciosi la spectacolul pus in scena de Klopp, iar Barcelona a ratat sansa de a juca o noua finala de Champions League, a cincea din era Messi. E clar ca 7 mai este ziua cu ghinion pentru Barca. Catalanii pierdeau acum 33 e ani in fata Stelei la Sevilla, iar acum sunt azvarliti in afara Europei de catre un Liverpool lipsit de principalii marcatori si cu nervii intinsi la maxim de lupta la titlu din Premier League.

Aceasta primavara nebuna a avut multe episoade.

