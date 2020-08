Prima reactie a lui Lewandowski dupa ce si-a indeplinit visul! Ce a postat atacantul polonez dupa ce a castigat Champions League

Atacantul lui Bayern Munchen nu a reusit sa marcheze in meciul de aseara.

Bayern s-a impus cu 1-0, contra lui PSG, in finala Ligii Campionilor. Jucatorul format in academia parizienilor, Kingsley Coman, a marcat singurul gol al finalei.

Dupa succesul de aseara, atacantul polonez si-a trecut in palmares si Liga Campionilor, trofeul care ii lipsea.

"Nu inceta niciodat sa visezi. Nu renunta niciodata cand esuezi. Munceste din greu sa-ti indeplinesti visele", a postat atacatul lui Bayern pe contul lui de Twitter.

Lewandowski a fost de neoprit in toate competiile in care a participat in acest sezon. El este cel mai bun marcator din Champions League, reusind sa marcheze 15 goluri. In Bundesliga a marcat de 34 de ori, iar in Cupa Germaniei a punctat de 6 ori.

Never stop dreaming. Never give up when you fail. Work hard to achieve your goal???????? @fcbayern #MiaSanMia pic.twitter.com/iYTD8ROYoK — Robert Lewandowski (@lewy_official) August 23, 2020