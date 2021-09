Pochettino, primele explicații după ce starurile PSG nu au putut s-o bată pe Brugge: ”Asta e problema”

Francezii au condus prin golul lui Ander Herrera, dar au fost egalați și meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1. Mauricio Pochettino a oferit primele explicații pentru pasul greșit făcut de echipa pe care toată lumea o vede drept favorită pentru câștigarea Ligii Campionilor.

„Nu cred că Brugge a dominat jocul. Am avut posesia. Sunt aspecte din joc în care puteam să fim mai buni. Am început jocul bine, am marcat... le-am dat oportunitatea să creadă în golul egalizator. Trebuie să muncim ca să progresăm.

Nu cred că problema este munca celor trei jucători din ofensivă (n.r. - Messi, Mbappe și Neymar). Problema este că nu am fost suficient de puternici pentru un meci de Champions League. Trebuie să fim puternici pe toate planurile.

Am spus-o deja, avem o echipă cu jucători magnifici. Trebuie să găsim o organizare care să ne permită să combinăm forța din defensivă cu creativitatea din atac. Dar pentru asta, avem nevoie de timp”, a spus antrenorul lui PSG, citat de Le Parisien.

În Grupa A, Manchester City a preluat deja ”fotoliul de lider”, după ce a învins-o cu scor de tenis pe RB Leipzig, 6-3. PSG și Brugge sunt pe locurile doi, respectiv trei, cu câte un punct.

În următorul duel de Liga Campionilor, PSG va primi vizita lui Manchester City.