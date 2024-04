Pep Guardiola anunță: starul care e OUT înainte de Real Madrid - Manchester City: ”Doctorul așa a spus”

Campioana Europei se va duela din nou cu Real Madrid pentru un loc în fazele superioare ale UEFA Champions League, iar înainte de meciul direct Guardiola a aflat că nu poate conta pe unul dintre cei mai importanți jucători ai săi.

Kyle Walker (33 de ani), titularul pentru postul de fundaș dreapta de la Manchester City, s-a accidentat în meciul naționalei Angliei cu Brazilia și a ieșit de pe teren după doar 20 de minute.

Chiar dacă doctorul lui Manchester City i-a spus antrenorului că nu poate conta pe fundașul englez săptămâna viitoare, acesta speră totuși că Walker se va recupera miraculos și va fi pe teren împotriva echipei lui Carlo Ancelotti.

”Doctorul a spus că Kyle Walker nu va fi gata să joace cu Real Madrid săptămâna viitoare. Dacă Kyle e Kyle... are o genetică specială. Doctorul a spus asta foarte serios. Dar Kyle e Kyle!”, a spus antrenorul campioanei Europei.

???? Pep Guardiola: “The doctor said that Kyle Walker will not be ready to play against Real Madrid next week”.

“But, Kyle is Kyle… and he has special genetics. The doctor said it was quite serious. But Kyle is Kyle!”. pic.twitter.com/wjiEfL7DVE