Benfica - Real Sociedad 0-1

Minutul 63 - GOL Real Sociedad! Brais Mendez primeşte o pasă precisă în interiorul careului de la Ander Barrenetxea şi șutează precis pe jos pe centrul porţii.

Braga - Real Madrid 1-2

Minutul 63 - GOL Braga! Alvaro Djalo primește o centrare în interiorul careului și șutează fără șansă pentru portarul madrilenilor.

Minutul 61 - GOL Real Madrid! Jude Bellingham mărește avantajul galacticilor, transformând pasa venită de la Vinicius Junior într-un gol la colțul drept al porții.

