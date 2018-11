Neymar si Mbappe, incerti pentru meciul CAPITAL cu Liverpool! Anuntul facut de Tuchel astazi: "Nu vor juca in weekend!"

Mbappe are sanse mai mici sa revina pe teren la partida cu Liverpool de saptamana viitoare.

Pauza internationala a reprezentat un cosmar pentru cei de la Paris Saint-Germain - vedetele echipei, Neymar si Mbappe, au iesit de pe teren din cauza unor accidentari. Neymar a rezistat doar 8 minute pe teren cu Camerun; Mbappe a suferit o accidentare serioasa la umar.

"Nu ne vom asuma niciun risc cu Neymar si Mbappe maine (impotriva lui Toulouse), nu vor fi prezenti. Exista posibilitatea ca ei sa joace in partida cu Liverpool. Dupa ce am vorbit astazi cu doctorul, pentru mine Neymar poate juca miercuri" a spus Thomas Tuchel.

Partida de miercuri este una vitala pentru PSG pentru ramanerea in UEFA Champions League - PSG este pe locul 3 in grupa, la 1 punct in spatele lui Liverpool si Napoli. Italienii o intalnesc miercuri pe propriul teren pe Steaua Rosie Belgrad.