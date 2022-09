Campioana Franței face parte din grupa H, alături de Juventus, Maccabi Haifa și Benfica.

Partida de debut a început cum nu se poate mai bine pentru formația antrenată de Christophe Galtier, după ce Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 5.

Starul francez a primit o pasă perfectă de la Neymar și a finalizat cu un șut spectaculos, la colțul lung.

NAAAAAHHHH THE MBAPPE NEYMAR LINK UP IS CRAZY. pic.twitter.com/Ty9k0pzaMl — Galu (@PSGalu) September 6, 2022

Kylian Mbappe a lămurit misterul despre relația cu Neymar

După ce s-a speculat că ar exista o ruptură între cele două staruri de la PSG, francezul a făcut o serie de declarații cu privire la relația pe care o care cu Neymar.

"Este al șaselea sezon împreună. Mereu am avut o relație bazată pe respect. Uneori a fost mai apropiată, alteori mai îndepărtată. Au fost momente când am fost cei mai buni prieteni, dar și unele în care am discutat mai puțin. Am mult respect pentru Neymar și pentru importanța pe care o are el pentru echipă", a spus Mbappe, conform presei din Franța.

Pentru câți bani a rămas Kylian Mbappe la PSG

New York Times a publicat detalii despre noul contract al lui Kylian Mbappe, cu care a fost convins să rămână la PSG.

Publicația americană a dezvăluit că oficialii campioanei din Franța îi oferă starului francez 251.46 miloane de euro pentru trei sezoane, ceea ce înseamnă aproximativ 83 milioane de euro pe sezon.

În plus, Kylian Mbappe a fost recompensat cu 125 de milioane de euro pentru semnarea unui nou contract, fiind cea mai mare sumă din istorie primită de un fotbalist fără contract.