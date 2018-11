Neymar a izbucnit dupa egalul cu Napoli! Atac incredibil asupra arbitrului: "Trebuie sa respecte jucatorii!"

Dupa meciul de aseara, Neymar a avut un schimb de replici cu centralul meciului, Bjorn Kuipers.

Egalul dintre Napoli si PSG (1-1) ii claseaza pe francezi pe locul 3 din Grupa C a Ligii Campionilor, calificarea in optimile competitiei fiind in pericol

Brazilianul a plecat de pe San Paolo suparat din cauza faptului ca arbitrul a acordat un penalty in minutul 63. Insigne a egalat dupa ce Mbappe deschisese scorul in prelungirile primei reprize.

Neymar a declarat pentru Globoesporte : "Nu exista indoiala ca greselile pot exista. Arbitrul este o om si le poate comite, desi este atat de clar cand vorbim despre acel penalty penalty. Insa felul in care a tratat jucatorii a fost o lipsa de respect. Din cauza asta mi-am pierdut controlul si i-am spus cateva cuvinte. El trebuie sa respecte toti jucatorii. Eu il condamn pentru modul in care m-a tratat"

Cat despre partida in sine, Neymar a spus: "E greu sa vorbesc in acest moment, dar cred ca rezultatul nu este bun. Am venit ca sa castigam, echipa noastra nu trebuie sa se gandeasca la un rezultat de egalitate. Trebuie sa ne gandim numai la victorii. Daca egalam, nu trebuie sa plecam fericti. Nu sunt satisfacut. Ma duc acasa suparat si foarte nervos. Am vrut victoria. S-a terminat partida, am facut egal si acum trebuie sa ne gandim la ce urmeaza"