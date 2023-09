Newcastle încalcă regulile UEFA înainte de prima participare în Liga Campionilor, după o pauză de 20 de ani

Eddie Howe și echipa sa au decolat cu două ore și 20 de minute întârziere de la Newcastle pentru zborul lor spre nordul Italiei. Regulile UEFA stipulează că echipele trebuie să țină conferințele de presă înainte de meci între orele 12:00 și 20:00, ora locală, cu o zi înainte de desfășurarea unui meci.

O furtună a trecut prin Milano la ora 17, imediat după ce Newcastle a decolat, dar nu este sigur dacă aceasta a fost cauza întârzierii.

Eddie Howe, când a ajuns în sfârșit pe San Siro, a spus că vremea a fost motivul întârzierii lor și a recunoscut că au stat pe pistă aproape două ore înainte de a decola. Conferința de presă a lui Newcastle a început la ora 21, la două ore după ora de începere programată.

”Este doar o parte integrantă a muncii pe care o facem. Nu este din normal că se poate întâmpla asta. Aceasta a fost o problemă de vreme, dar am fost în situații similare. Este ceva cu care suntem obișnuiți, deși este o oră de sosire puțin mai târziu decât ne-am fi dorit pentru jucători. Nu este mare lucru, totuși." s-a scuzat antrenorul lui Newcastle.

Newcastle took off two hours and 20 minutes late for their flight to northern Italy.https://t.co/8tW2MCVmor