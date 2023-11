La pauză, scorul a fost egal, 1-1, însă repriza a fost marcată de numeroase faze spectaculoase și decizii importante ale centralului român.

Partida a început într-o manieră furtunoasă, Istvan Kovacs acordând două lovituri de pedeapsă în mai puțin de zece minute.

Prima a fost pentru AC Milan, când arbitrul a văzut un henț al lui Nico Schlotterbeck, însă comentatorii germani sunt de părere că decizia nu a fost una corectă.

Olivier Giroud a ratat penalty-ul, apoi a urmat cel acordat Borussiei, în urma unui fault al lui Davide Calabria, transformat de Marco Reus.

"Niciodată în viața lui, ăla nu e henț. Dacă nu schimbă decizia, e scandalos", a fost reacția din timpul comentariului a lui Benedikt Howedes, jucător legendar al lui Schalke și al naționalei Germaniei.

"În opinia mea, nu este penalty", a spus și expertul Lutz Wagner, citat de derwesten.de.

????| This PENALTY was given to AC Milan against Dortmund

Giroud missed penalty

pic.twitter.com/Uojn0gx7qx