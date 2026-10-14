Cele două echipe și-au dat întâlnire în doua rundă din faza ligii UEFA Champions League. Partida a avut loc la Stavanger, pe ”Lyse Arena”, și a fost LIVE SCORE pe Sport.ro.

Nemții au găsit vinovatul după coșmarul lui FC Bayern cu ”outsiderul” Viking: ”Lovitură devastatoare!”

Condusă cu 2-0 după o primă repriză perfectă pentru Viking, FC Bayern a restabilit egalitatea în actul secund, iar în minutul 71 chiar a întors soarta meciului în urma reușitei semnate de Luis Diaz.

Când bavarezii păreau învingători, Viking a dat lovitura pe un contraatac-fulger, după o minge pierdută de Kimmich, tras țap ispășitor în presa germană, în propria jumătate.

”Nebunie în stil viking! Bayern Munchen a revenit de la 0-2 în meciul cu outsiderul Viking Stavanger, din a doua etapă a Ligii Campionilor, pentru ca apoi să încaseze golul egalizator (3-3) în ultima secundă. Frustrare uriașă pentru Bayern!

Lovitura devastatoare pentru Bayern a venit chiar înainte de fluierul final. În minutul 90, Kimmich a pierdut posesia în propria jumătate, iar Tripic a expediat o centrare. Herman Haugen s-a înălțat cel mai sus și a trimis mingea peste linia porții: 3-3!”, a scris Bild.