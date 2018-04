Mister Champions League! Fabulos: Ronaldo, jucatorul cu cele mai multe victorii in UCL din istorie. Cum arata clasamentul

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Cristiano Ronaldo a devenit, dupa ce Real Madrid s-a impus cu 2-1 pe Allianz Arena, in mansa tur a semifinalelor UCL, jucatorul cu cele mai multe victorii in aceasta competitie.

Starul portughez a ajuns la 96 de meciuri castigate in UEFA Champions League, cu Manchester United si Real Madrid.

El l-a depasit pe Iker Casillas, care are 95 de victorii in UCL.

Podiumul este completat de Xavi Hernandez, cu 91 victorii in UCL.

Ronaldo este la 16 meciuri de a deveni si fotbalistul cu cele mai multe prezente in cea mai tare competitie intercluburi din lume.

96 - Cristiano Ronaldo has now won 96 Champions League games, more than any other player. Triumphant. pic.twitter.com/aSk36GOb8C