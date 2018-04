Condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare! Anunt de ultima ora: de ce a fost gasit vinovat Condescu

Seful de la Pandurii, Marin Contescu, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova.

Arsenal - Atletico, azi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Condescu a primit o pedeapsa de 3 ani cu suspendare pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. In prima instanta, pe 9 iunie 2017, Contescu fusese condamnat la aceeasi pedeapsa. In acelasi dosar a fost judecat si fostul vicepresedinte al clubului, Viorel Temelescu. Acesta a fost condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la inselaciune si uz de faps.