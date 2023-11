Manchester United, la pământ! Cea mai slabă apărare din istoria UCL a unei echipe din Anglia

Manchester United a condus Galatasaray cu 2-0 și 3-1, la Istanbul, însă formația turcă a revenit în ambele ocazii, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 3-3. Formația antrenată de Erik ten Hag are acum șanse minime să rămână în competiție.

Cu o rundă înainte de final, Bayern Munchen este prima clasată în grupa A, cu 13 puncte, deja calificată în optimi. Pe locurile 2 și 3 sunt FC Copenhaga și Galatasaray, ambele cu 5 puncte, iar ultima este Manchester United, cu 4 puncte. În ultima rundă, formația de pe Old Trafford va primi vizita lui Bayern Munchenâ.

După 5 meciuri, Manchester United are un golaveraj cum rar se vede: 12 goluri marcate și 14 încasate, devenind astfel echipa engleză cu cea mai slabă apărare în acest punct al competiției. Precedentul record negativ îi aparținea tot lui Manchester United, în sezonul 1994/1995, cu 11 goluri primite în 5 meciuri, scrie Opta.

14 - Most goals conceded by an English team five games into a Champions League campaign:

14 - Manchester United (2023-24)

11 - Manchester United (1994-95)

11 - Tottenham (2019-20)

10 - Manchester United (1998-99)

10 - Manchester City (2012-13)

10 - Arsenal (2015-16)

Circus.