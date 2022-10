Lionel Messi ratează și următorul meci al lui PSG! Anunțul făcut înaintea duelului cu Benfica

La partida disputată în deplasare cu Benfica (1-1), săptămâna trecută, Messi a acuzat o accidentare la gambă, iar antrenorul Christophe Galtier l-a înlocuit în minutul 81.

Lionel Messi, accidentat, ratează meciul PSG - Benfica

Argentinianul a ratat partida de campionat cu Reims (0-0), disputată sâmbătă, și nu a participat nici la antrenamentul colectiv de luni, anunță RMC Sport. Astfel, PSG a decis să nu riște și nu l-a inclus în lotul pentru partida cu Benfica, de marți seară.

Pe lângă Lionel Messi, PSG nu se va putea baza nici pe Nuno Mendes sau Presnel Kimpembe, accidentați, în timp ce Renato Sanches este incert.

Absența starul argentinian ar putea conta foarte mult, în condițiile în care "La Pulga" are un start excelent de sezon, cu 8 goluri și 8 pase decisive în primele 13 meciuri jucate.

Duelul dintre PSG și Benfica poate stabili într-o oarecare măsură câștigătoarea grupei H din Champions League. Cele două formații sunt la egalitate, cu 7 puncte, în timp ce Juventus (3p) și Maccabi Haifa (0p) ocupă ultimele două poziții.

Lionel Messi a anunțat că va participa în acest an la ultima Cupa Mondială

Leo Messi (35 ani) visează să câștige titlul mondial alături de naționala Argentinei, asta după ce și-a îndeplinit obiectivul de a câștiga și Copa America. Căpitanul naționalei albiceleste a vorbit înainte de startul Campionatului Mondial, aflat în fața unui start de sezon extrem de bun alături de Paris Saint-Germain, după ce sezonul trecut, primul la campioana Franței a fost unul slab pentru el.

Într-un interviu acordat presei din Argentina, Leo Messi a fost întrebat dacă Mondialul din Qatar va fi ultimul său turneu mondial și a afirmat sigur pe el că acesta va fi ultimul său Mondial.

„Da, cu siguranță, da. Mă simt bine din punct de vedere fizic, am făcut un pre-sezon foarte bun anul acesta, anul trecut nu am reușit să fac asta ținând cont cum s-a desfășurat totul, am început să mă antrenez târziu, am jucat fără ritm, campionatul începuse deja, apoi am mers la națională, când m-am întors m-am accidentat și nu am reușit să mă pun la punct”, a spus pentru Star+ citat de tn.com.ar.