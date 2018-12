IMAGINILE ZILEI vin din Champions League! Cum a fost surprins Santiago Solari la antrenamentul Realului: "Inca mai poate!" :)

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Santiago Solari a oferit imaginile zilei in UEFA Champions League.

Antrenorul Realului a fost surprins jucandu-se cu mingea la marginea terenului. Solari a tinut mingea pe picior si a facut jonglerii.

Cei de la UEFA nu s-au putut abtine si au publicat imaginile cu antrenorul celor de la Real.

"Inca mai poate!", au scris acestia pe Twitter.

