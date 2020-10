Imaginile care fac inconjurul lumii! Cum au fost surprinsi Messi si Koeman la finalul meciului cu Juventus

Barcelona a invins in deplasare pe Juventus Torino, cu scorul de 2-0.

Messi a fost din nou decisiv in victoria Barcelonei, marcand un gol si pasand decisiv la reusita lui Ousmane Dembele. La finalul jocului, Leo a fost surprins imbratisandu-l pe antrenorul sau, Ronald Koeman, intr-un moment de descatusare.

Reactia vine dupa o saptamana tensionata in care Barcelona a pierdut El Clasico, iar presedintele Bartomeu si-a anuntat demisia.

Lionel Messi este fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate in faza grupelor, cu 70 de goluri marcate in 74 de meciuri. Toate cele trei goluri marcate de Messi in acest sezon au fost inscrise din penalty-uri.