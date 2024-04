Guardiola a dezvăluit starea ”bijuteriei” lui City care s-a accidentat în ”thriller-ul” cu Real Madrid: ”S-a supărat pe mine!”

Bernardo Silva a deschis scorul încă din minutul 2, însă Ruben Dias a marcat în propria poartă în minutul 12. Real a trecut în avantaj dopă doar două minute după reușita lui Rodrygo.

Pep Guardiola a tras concluzia după Real Madrid - Manchester City

În repriza secundă, City a controlat jocul, iar Foden a restabilit egalitatea în minutul 66, cu o execuție splendidă. Gvardiol a marcat și el după doar cinci minute. Scorul final a fost stabilit în minutul 79 de Fede Valverde. Astfel, calificarea în ”careul de ași” se va juca pe Etihad.

Partida retur dintre Manchester City și Real Madrid este programată miercuri, 17 aprilie, de la 22:00.

La finalul partidei, Pep Guardiola a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, dar și la adresa celor de la Real Madrid. Antrenorul ”Cetățenilor” s-a arătat încrezător în faptul că echipa sa se va califica în semifinalele Champions League.

”Toți trei au marcat niște goluri fantastice, la fel și Valverde. Am fost ghinioniști cu acele devieri, dar așa este fotbalul. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost cum am jucat în repriza a doua. Sunt foarte periculoși pe tranziție și puteam marca mai multe goluri, dar am controlat bine jocul. Unul dintre punctele cheie din aceste meciuri este să fii stabil din punct de vedere psihic.

Este Real Madrid, este un meci special. Am făcut 3-2, dar aici nu se termină niciodată. Am obținut acest rezultat și într-o săptămână, la Manchester, va fi sold out, iar suporterii noștri ne vor ajuta să marcăm un gol. Noi ne vom ocupa de restul. Vom încerca să ajungem în semifinale.

Este în regulă (n.r. că Manchester City nu și-a putut păstra avantajul pe tabelă), aici este Bernabeu, prietene! În prima repriză, ne-a lipsit calmul și am pierdut posesia. Este foarte dificil, pentru că au calitate pe tranziție. În a doua repriză, am jucat cu o personalitate incredibilă și am încercat să marcăm. Am reușit, am înscris trei goluri pe Bernabeu, este foarte bine. Este un rezultat bun pentru noi. Am o părere prea bună despre această echipă, nu este floare la ureche”, a spus Pep Guardiola la finalul meciului.

Guardiola: ”Foden a fost supărat pe mine!”

De asemenea, Guardiola a dezvăluit care este starea lui Phil Foden, ieșit accidentat în minutul 87, dar și motivul pentru care Kevin De Bruyne nu a jucat pe Santiago Bernabeu.

”A fost o lovitură (n.r. la Foden). A fost supărat pe mine, m-a întrebat de ce l-am înlocuit, asta înseamnă că este în regulă. De Bruyne a început să vomite când am ajuns la stadion”, a completat antrenorul lui Manchester City.