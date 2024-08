Grecii nu se tem de FCSB. Ce scrie presa elenă despre posibilul duel cu PAOK din play-off

La scurt timp după tragerea la sorți, presa din Grecia a scris despre traseul campioanei PAOK către grupele Ligii.

Ce scriu grecii despre FCSB

Jurnaliștii din Grecia se tem mai mult de "dubla" cu Malmo FF din turul 3 preliminar. Învingătoarea acelui duel va da peste FCSB sau Sparta Praga în ultimul tur preliminar.

"Tragere bună pentru PAOK. Campioana va înfrunta învingătoarea dintre Sparta Praga și FCSB în play-off-ul Champions League. Mai întâi, însă, PAOK trebuie să treacă peste un adversar dificil, Malmo FF, în al treilea tur preliminar.

Primul meci din play-off se va disputa pe Toumba, pe 20 sau 21 august. Returul decisiv va avea loc o săptămână mai târziu", scriu cei de la Sport24.

Și cei de la Nova Sports sunt optimiști în privința șanselor pe care le are PAOK de a obține calificarea în grupele Champions League: "Ultimul obstacol între PAOK și visul de a juca în Champions League.

Dacă vor trece de Malmo, campionii vor da peste FCSB sau Sparta Praga. O tragere la sorți ce îi convine lui PAOK, care visează să evolueze în grupele Champions League. Malmo va fi o nucă tare, iar în play-off ar putea avea loc un duel cu FCSB sau Sparta Praga", scriu grecii.

FCSB o întâlnește marți, de la ora 21:00, în prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Champions League pe Sparta Praga.

În turul 2 preliminar, FCSB a trecut de Maccabi Tel Aviv, scor 2-1 la general. FCSB și Sparta Praga s-au întâlnit ultima dată în 2016, tot în turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Atunci, gruparea din Capitală a avansat în play-off după ce s-a impus cu 3-1 la general.

În campionat, FCSB nu a câștigat niciun meci în noua ediție. Campioana a înregistrat două remize și o înfrângere până acum: 1-1 vs. ”U” Cluj, 2-2 vs. Unirea Slobozia și 0-2 vs. Oțelul Galați.