Gestul făcut de ultrașii lui AC Milan când l-au văzut pe eroul tenisului italian, Jannik Sinner, pe "San Siro"

Cele două echipe s-au întâlnit în a cincea etapă din grupele competiției pe un "San Siro" arhiplin. În tur, AC Milan și Borussia Dortmund au remizat pe "Signal Iduna Park", scor 0-0.

Jannik Sinner (22 de ani) a transformat Italia în noua campioană a Cupei Davis, alături de coechipierii Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi și Simone Bolelli.

Tenismenul, un cunoscut susținător al lui AC Milan, și-a făcut apariția pe "San Siro", iar ultrașii rossonerilor i-au rostit numele imediat cum l-au văzut: "Jannik. Jannik. Sinner. Sinner", s-a putut auzi pe stadion.

Jannik Sinner attended the AC Milan match.

When he walked onto San Siro Stadium, the crowd was chanting his name.

“JANNIK. JANNIK. SINNER. SINNER.” ????

(via @antonello_gioia)

pic.twitter.com/OKYgLDYPk4