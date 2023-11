Galeria lui AC Milan, coregrafie fabuloasă cu PSG + Fanii s-au ținut de cuvânt! Ce i-au făcut lui Donnarumma

Cele două echipe s-au înfruntat în grupele UEFA Champions League marți seară, de la ora 22:00. În manșa tur, PSG a învins-o pe AC Milan cu 3-0.

Fanii lui AC Milan au realizat o coregrafie inspirată din filmul științifico-fantastic "The Matrix". Arena „rossonerilor”, „San Siro”, a fost plină ochi la derby-ul cu PSG din grupe.

AC Milan fans with a matrix inspired tifo display before the game vs PSG. ???? pic.twitter.com/DWnqurGhL2