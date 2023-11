FC Copenhaga - Manchester United, întrerupt în prima repriză. Ce s-a întâmplat, de fapt

Centralul partidei FC Copenhaga - Manchester United a prelungit prima repriză cu 13 minute. La capătul primei părți, tabela de marcaj indica 2-2.

Pe lângă cele două goluri și eliminarea lui Rashford din minutul 42, prima repriză a fost dictată de două alte evenimente petrecute în afara razei fotbalistice.

Mai întâi, GOAL scrie că partida a fost întreruptă câteva minute din cauza faptului că unui fan i s-a făcut rău în tribune. Staff-ul medical și-a îndreptat atenția față de suporter, iar după puțin timp crainicul partidei a anunțat că persoana e în afara oricărui peicol.

????????| A person enters the pitch and raises the Palestine flag during the Copenhagen and Manchester United game.

