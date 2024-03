După 1-1 în tur pe ”Diego Armando Maradona”, catalanii au pus în practică un joc consistent pe ”Stadio Olimpico” și au obținut accederea în sferturile de finală de la ”masa bogaților”.

FC Barcelona, pe cai mari! Un puști de 17 ani a fost desemnat omul meciului împotriva lui Napoli

Fermin Lopez (15'), Joao Cancelo (17') și Robert Lewandowski (83') și-au trecut numele pe tabela de marcaj în dreptul catalanilor, în timp ce Amir Rrahmani (30') a punctat pentru napoletani

UEFA l-a desemnat pe Pau Cubarsi omul meciului, în urma confruntării de pe ”Stadio Olimpico”, fundașul central cotat la doar 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Player of the Match performance at 17 years old ???? An incredible display from Pau Cubarsí ????#UCL pic.twitter.com/MRT6XZwOh3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2024

Axul central al catalanilor a avut de furcă în optimi cu Matteo Politano, Victor Osimhen și Khivcha Kvaratskhelia, ”tripleta” ofensivă a lui Francesco Calzona de la Napoli.

Pau Cubarsi a bifat până acum 12 apariții la prima echipă a Barcelonei și a înregistrat aproape 1000 de minute petrecute în echipamentul catalanilor. Pe deasupra, și-a trecut în CV și o pasă decisivă.

Ce a spus Pau Cubarsi după ce a fost desemnat omul meciului

”A fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Am trecut de la presiune la ambiția de a câștiga meciul. Am dat totul. Acesta este jocul meu, îmi place să ies și să joc, așa cum s-a făcut întotdeauna la Academie.

Este ceea ce știu și, dacă pot ajuta echipa în acest fel, sunt foarte fericit. Am ajuns în sferturile de finală după ani dificili la club. Sunt fericit că am câștigat trofeul, dar întreaga echipă merită acest trofeu pentru că am ieșit să câștigăm de la început și s-a văzut.

Le voi aștepta pe amândouă (n. red. convocarea la naționala Spaniei și tragerea la sorți a sferturilor de finală UCL), pentru că ambele sunt importante. Totuși, voi fi mai atent la tragerea la sorți a Ligii Campionilor.

Nu știu dacă voi fi acolo, nu știu, dar vom vedea când va ieși lista. Dacă va fi cazul, voi fi foarte fericit, iar dacă nu, vor fi mai multe oportunități”, a spus fundașul central al Barcelonei, potrivit Mundo Deportivo.