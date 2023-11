Fanii nu au ratat ocazia de a o ironiza pe Barcelona, după înfrângerea cu Șahtior: "S-a bucurat precum Bellingham"

Unicul gol al partidei a fost înscris de Danylo Sikan (40). Campioana Ucrainei a mai avut două ocazii bune de gol, în debutul reprizei secunde, dar ter Stegen s-a opus la mingile expediate de Gocioleişvili (48) şi Sikan (57).

FC Barcelona reuşise să câştige primele trei partide din grupă, iar Şahtior a bifat al doilea succes. După disputarea a patru meciuri, catalanii sunt lideri, la egalitate de puncte cu FC Porto, în timp ce ucrainenii se află pe poziția a treia, cu șase puncte.

După reușita golului victoriei, Danylo Sikan s-a bucurat alături de colegii săi, ridicând mâinile în aer, gest asemănător cu cel al lui Jude Bellingham.

"Danylo Sikan a marcat câștigător împotriva Barcelonei și s-a bucurat precum Bellingham în fața lor... frumos", "Este hilar și minunat", "Danylo a celebrat precum Bellingham... madrilenii vor fi bucuroși" au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

22-year-old Danylo Sikan hit the Jude Bellingham celly after scoring Shakhtar's game-winning goal vs. Barcelona. ???? pic.twitter.com/v7csOLgdhn