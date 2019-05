"Eu sunt complet fericit" Jurgen Klopp, declaratie surprinzatoare dupa infrangerea cu Barcelona! Ce a spus antrenorul lui Liverpool!

Barcelona a facut un pas important catre finala.

Barcelona a castigat partida tur cu Liverpool din semifinalele UEFA Champions League, scor 3-0, iar catalanii fac un pas important catre ultimul act al competitiei.

Jurgen Klopp, insa, a uimit pe toata lumea cand a vorbit la finalul partidei. Antrenorul "cormoranilor" a declarat ca se simte complet fericit dupa jocul pe care elevii sai l-au facut pe Camp Nou, chiar daca au pierdut categoric.

"Nu sunt sigur daca meritam mai mult decat am primit. Am jucat foarte bine, dar ei au reusit sa marcheze de trei ori si noi deloc, asa ca trebuie sa acceptam. Pentru mine este important cum a jucat echipa, iar din acest punct de vedere eu sunt complet fericit, le-am spus baietilor ca sunt mandru de felul in care am jucat. Cred ca a fost cel mai bun meci jucat in deplasare in Champions League pentru noi, incluzand partidele de sezonul trecut. Impotriva unei asemenea echipe, sa reusesti sa joci asa, eu sunt foarte multumit.

In Champions League situatia sta cam asa: nu este o mare problema daca pierzi in deplasare, se poate intampla, atat timp cat marchezi. Asta a fost problema noastra in aceasta seara, nu am marcat, iar asta complica lucrurile pentru noi. Sunt de suficient timp in domeniu si am invatat sa accept aceste lucruri. Asta este...", a spus Jurgen Klopp dupa meciul cu Barcelona.

Messi, cosmarul echipelor din Premier League

Messi a reusit sa atinga o noua borna in cariera. Incepand cu sezonul 2011/12, argentinianul a marcat 26 de goluri impotriva celor mai importante echipe din Premier League (Arsenal - 9 goluri, Manchester City - 6, Manchester United - 4, Chelsea - 3, Tottenham - 2, Liverpool - 2).

In acest clasament, Messi este depasit numai de Sergio Aguero (43), Jamie Vardy (31) si Eden Hazard (26), jucatori care, insa, evolueaza in campionatul din Anglia. Cristiano Ronaldo, cel care a jucat sase sezoane in Premier League (2003-2009), are 28 de goluri marcate impotriva primelor sase echipe.

Messi isi poate imbunatati recordul saptamana viitoare, in returul de pe Anfield.