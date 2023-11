Erik ten Hag face praf arbitrajul după eșecul din Danemarca: "Ce s-a întâmplat nu are legătură cu fotbalul"

Manchester United a început excelent, iar după 28 de minute conducea cu 2-0 grație dublei reușite Rasmus Hojlund. Finalul primei reprize a fost incendiar: Marcus Rashford a fost eliminat direct după un fault dur cu talpa pe glezna lui Elias Jelert, iar FC Copenhaga a egalat până la pauză grație reușitelor lui Mohamed Elyounoussi (45') și Diogo Goncalves (45+9').

Erik ten Hag face praf arbitrajul după eșecul din Danemarca

În actul secund, Manchester United a reușit să revină la conducere după penalty-ul transformat de Bruno Fernandes, în minutul 69, însă finalul de repriză le-a aparținut din nou danzeilor, care s-au impus grație golurilor înscrise de Lukas Lerager (83') și Roony Bardghji (87').





Erik ten Hag a criticat brigada de arbitri condusă de lituanianul Donatas Rumsas, antrenorul lui Manchester United susținând că au fost luate trei decizii greșite împotriva echipei sale.

"Cartonașul roșu a schimbat tot. Dacă urmărești relurea în slow motion mereu pare mai rău. În primele 25 de minute am dominat meciul, am avut 2-0, însă cartonașul roșu a schimbat tot. Am rămas în 10 și suntem foarte dezamăgiți.

Am încasat două goluri înainte de pauză care nu ar fi trebuit validate. La primul a fost ofsaid, iar la al doilea s-a acordat penalty-ul mult prea ușor. Mingea lovește mâna, dar vine de foarte aproape, iar brațul este într-o poziție normală.

În patru meciuri am avut patru penalty-ul împotriva noastră și sunt de părere că trei dintre ele sunt discutabile. Sunt foarte dezamăgit după astfel de decizii. Un meci nu ar trebui să fie niciodată așa. Ce s-a întâmplat nu are legătură cu fotbalul", a spus Erik ten Hag, citat de Daily Mail.

Manchester United, pe ultimul loc în grupa A

1. Bayern Munchen - 12p

2. FC Copenhaga - 4p

3. Galatasaray - 4p

4. Manchester United - 3p

Programul meciurilor: