Daniel Popa, aproape de revenire! Anunțul fostului atacant de la FCSB: „Fără probleme”

Daniel Popa este unul dintre jucătorii care au avut un cuvânt de spus la nivelul SuperLigii. Trecut pe la Chindia, FC Botoșani, Dinamo, U Cluj și FCSB, atacantul este liber de contract după despărțirea de Metaloglobus.

Daniel Popa, aproape de revenire

Atacantul este unul dintre jucătorii care au bifat cele mai mari rivale din fotbalul românesc: Dinamo și FCSB. După o scurtă aventură la formația patronată de Gigi Becali, Popa făcea pasul în Turcia, la Genclerbirligi, club alături de care a și promovat în primul eșalon.

După despărțirea de turci, Daniel Popa a semnat în SuperLiga, cu Metaloglobus. Cum formația din Capitală a retrogradat la finalul sezonului trecut, atacantul a rămas liber de contract.

Totuși, jucătorul a continuat să se antreneze, iar în prezent, după propriile spuse, este sută la sută apt din punct de vedere medical. Acesta a recunoscut că există discuții atât din țară, cât și din afară, iar, cel mai probabil, va semna un nou angajament în mercato de iarnă.

„Uite, tocmai am terminat o repriză de alergat. Deocamdată, nu am găsit nimic, o viitoare echipă. Sunt discuţii, aici, în ţară, dar şi afară, o să vedem ce o să fac. Cel mai probabil, o să semnez din iarnă în colo. Acum, e timpul scurt.

Sunt sută la sută apt din punct de vedere medical, fără probleme. Mă pregătesc de zor", a declarat Daniel Popa, potrivit GSP.