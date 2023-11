Echipa favorită la câștigarea UEFA Champions League 2023! Surprize în primele cinci clasate

Partidele din grupele UEFA Champions League sunt în plină desfășurare, favoritele Manchester City, Real Madrid sau Bayern Munchen fiind aproape calificate în fazele eliminatorii.

PSG are o misiune dificilă, AC Milan, Newcastle și Borussia Dortmund fiind candidate importante pentru accederea în optimile de finală.

Cei de la Opta au realizat un clasament al principalelor formații cu șanse la câștigarea trofeului UEFA Champions League în acest sezon, prezentând procentele pentru fiecare fază a competiției.

Manchester City este lider detașat, urmată de Real Madrid și Bayern Munchen, surprizele venind la următoarele poziții.

PSG se află abia pe locul nouă, în timp ce FC Barcelona se află pe șase, fiind depășită de Arsenal și Inter Milano.

