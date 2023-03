Borussia Dortmund, care câştigase toate cele zece meciuri jucate în 2023, se impusese în tur cu scorul de 1-0. Raheem Sterling (minutul 43) şi germanul Kai Havertz (minutul 53 - penalty) au înscris pentru ''Blues''.

Meciul de pe Stamford Bridge a început cu o întârziere de zece minute din cauza dificultăţilor cu care s-a confruntat echipa germană pentru a ajunge la stadion.

În debutul reprizei secunde, Chelsea a primit penalty, în urma consultării arbitrajului video, pentru un henţ comis de Marius Wolf. Havertz a executat, însă a trimis în bară, dar arbitrul Makkelie a decis repetarea loviturii de pedeapsă, la sugestia VAR, iar Havertz a transformat (minutul 53).

La finalul partidei, fotbalistul a avut un discurs impresionant despre tehnicianul lui Chelsea, cel care este contestat pentru rezultatele slabe ale echipei.

"Știm despre presiunea care este asupra lui. Se poate vedea că este un manager de top. Nu pot să cred câtă lume vorbește despre el.

Sunt 100 de antrenori în Anglia care se cred mai buni decât el. Dar noi știm că are o personalitate puternică și că ne ajută foarte mult. Inclusiv pe mine. Sunt 100% alături de el", a spus atacantul neamț.

"We have hundreds of coaches in England you know, that think they know better than him! He has a big personality and a big manager for us!"@kaihavertz29 is completely behind Graham Potter!

